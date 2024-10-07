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閎康營收／9月創同期新高 攜SGS助車用半導體安全驗證

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖：公司提供
閎康董事長謝詠芬。圖：公司提供

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布9月營收為新台幣4.52億元，年增10.82%，月增4.15%，創歷史次高，同期新高。除了營收表現持續亮眼外，閎康與瑞商 SGS 台灣檢驗科技也簽訂了合作意向書，希冀能提供台灣車用半導體及車用電子元件產品相關客戶完整ISO 26262功能安全產品驗證服務、AEC-Q車用電子元件可靠度驗證服務及軟失效 (Soft error rate)評估與分析，除了提升客戶對功能安全產品驗證重要性的認知，並促進相關服務的廣泛應用以提升客戶產品在車用供應鏈的市場競爭力。

以SGS在車電產品的功能安全，資通安全驗證服務，輻射測試規劃(SER)與評估，以及在系統端提供可靠度、EMC、無線通訊等測試驗證服務，加上閎康在AEC-Q車用電子元件可靠度驗證服務與車用半導體及車用電子元件材料失效分析服務之專業知識與技術支援，將滿足客戶在ISO 26262車用電子產品的V model 開發流程各階段的設計與測試驗證需求，讓規劃到實務驗證一次到位。

SGS 為全球最大的檢驗及驗證集團，服務範疇涵蓋電子電機、汽車、機械、食品、紡織、營建、工業產品、石油化學、礦產、農業、環保、公共事業、生命科學等產業。近年來 SGS 集團協助汽車產業供應鏈廠商導入 ISO 26262 功能安全與ISO 21434資通安全流程與產品驗證，自設計階段開始即可滿足 ISO 26262 功能安全V-model開發流程規劃，並在系統端提供可靠度、EMC、無線通訊等測試與產品安規驗證服務。

閎康董事長謝詠芬表示，公司具備通過 ISO 9000、ISO 17025、ISO 15408、ISO 27001等車規認證合格實驗室，同時在汽車電子驗證有豐富的經驗，前後協助輔導客戶通過 AEC-Q 車用電子元件驗證超過 60 家以上，豐富的經驗加上相關車用認證實驗室，將提供 ISO 26262 V-model 中具公信力與高品質實務驗證。

車用電子 閎康

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