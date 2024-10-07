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勤凱營收／9月月增25%、年增68.9% 創下單月歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子材料大廠勤凱科技（4760）今日公告今年9月營運成果，單月營收1.69億元，月增25.0%、年增68.9%，創下單月歷史新高的好成績，第3季營收達4.3億元，則是歷史同期次高。展望後市，公司認為在國際銀價居高、客戶拉貨狀況良好，第4季有望持平或較第3季小增。

勤凱指出，從9月的銷售量來看，銀漿與銅漿產品出貨月增幅度均達兩位數；累計今年第3季營收來到4.3億元，季增17.1%、年增33.1%，僅次於2021年第3季、創單季歷史同期次高，相較其他同業，公司營運數字跳升，顯示公司的競爭力與體質，正在蛻變向前。

副董事長莊淑媛表示，這次帶動營收彈升有兩個原因，首先，國際銀價居高不下，原本尚在觀望的下游客戶，開始回補偏低的庫存，其次，台廠因應客戶接單狀況，帶動出貨。公司9月高溫與低溫銀漿產品的合計出貨量，已較8月增加約達四成。

看待第4季營運，莊淑媛看好在銀漿及銅漿產品在客戶備貨需求浮現的帶動下，出貨動能不墜，整體第4季可望維持持平或小增的表現。

另外，勤凱在國際布局上，日本客戶對送樣的導電膏反應正向，並再次向勤凱提出其它新產品需求，產品國際腳步有望加速，其他新產品方面，AI零組件所需的特殊電子漿料，已獲得客戶認證通過，並在7月開始小量供貨，目前進一步提供予終端客戶測試，另外，應用於TGV的電子漿料，也積極與客戶配合開發中，都是公司未來的成長動能。

低溫 營收

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