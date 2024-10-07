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南僑轉投資子公司皇家可口 預計10月送件申請登錄興櫃交易

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）再添丁，轉投資子公司皇家可口預計10月送件申請登錄興櫃交易，南僑業外潛在獲利看俏，第四季又是油脂的傳統旺季，加上大陸救市，擴大內需，南僑第四季獲利跟著出現想像空間。南僑早上股價一度衝上62.5元，漲幅達4.1%。

南僑今年股東會就通過轉投資的子公司皇家可口規劃申請在上市（櫃）計畫後，市場傳出10月就會登錄興櫃，預計明年送件申請上市。

皇家可口主要生產冰品及急凍熟麵，推出國內耳熟能詳的知名品牌杜老爺；另外，急凍熟麵生意很好，目前僅2條生產線，預計增加第3條線，但因為廠房空間有限，會將中壢廠的米飯生產線計畫遷到泰國去，以新增建急凍熟麵，預計今年將啟動急凍熟麵第3條線生產計畫，預計明年投入生產。

至於南僑另一隻金雞母泰國南僑是否進入資本市場，未來IPO的方式有很多種選擇，包括泰國或是其他各地交易所上市都會評估，畢竟泰國南僑市場不局限於東南亞，尤其產品有很多銷售到歐美。

南僑前八個月營收153.37億，較去年同期147.62億，年增3.90%。南僑累計1至8月獲利7.2億元，較去年同期年增36.89%，每股盈餘2.9元。此外，第四季是烘焙油脂相關產品傳統旺季，隨著中國大陸救市，擴大內需，法人估南僑第四季營運將優於第三季。

南僑在中國大陸油脂事業經營27年，成為台灣上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，增加奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。

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