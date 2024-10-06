翔堉、汎鍶將啟動籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，電子科技類別的翔堉科技（7659）將自15日起透過創櫃板辦理登錄前籌資，生技醫療類的汎鍶科藝（7662）則自22日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

翔堉公司成立於2020年3月，從事資訊軟體、多元整合數位化服務及人工智慧應用軟體之開發，期許成為完整解決方案之系統整合服務廠商。翔堉公司旗下產品如AutoMedia影片教材大師，運用AI語音合成技術，可將簡報轉成含字幕和配音的數位影片教材。

汎鍶公司為解決傳統農業需先將取樣樣本送至實驗室檢測、耗時數天方能獲得檢測報告的痛點，汎鍶應用拉曼（Raman）光譜科技開發「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」，推出便攜式田間農藥快篩檢測儀器，將農藥殘留檢驗流程時間縮短至數分鐘，提供客戶行動檢驗的即時性農藥殘留快篩解決方案。