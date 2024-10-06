熙特爾攜技鋼攻綠能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能儲能廠熙特爾新能源（7740）預計本周登錄興櫃前夕，營運傳出捷報，昨（6）日宣布與技嘉集團旗下子公司技鋼協力衝刺綠電儲能及AI應用，聚焦創新能源管理系統（EMS）與AI技術的整合應用，搶攻綠電商機。

熙特爾表示，該EMS技術結合AI的預測功能，實現對能源需求的精準預測及智能調度，同時透過技鋼提供強大的AI算力，熙特爾的EMS系統能即時識別電力品質事件並預測下一秒的用電需求，進而優化電力品質，提升整體能源效率。

據悉，技鋼於2023年由技嘉分拆獨立，從事數位轉型所需的底層架構產品研發，涵蓋資料中心到邊緣的運算設備，專注於提供高速運算（HPC）和AI運算等新興工作負載所需的伺服器。

熙特爾2017年成立，團隊有20年電池技術能力，提供完整智慧化儲能方案，專精能源管理技術，以提供最安全可靠的儲能系統為使命，逐漸在儲能業界嶄露頭角。

AI 技嘉 綠電

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