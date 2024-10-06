順藥中風新藥 下月解盲

晟德（4123）集團旗下順藥開發的中風新藥LT-3001，臨床二期試驗結果最快將於下（11）月解盲，且有望於2025年完成授權；根據最新進度檢視，法人預期，該產品若成功並完成授權，將成為獨角獸級大藥。

根據本土法人對順藥的最新研究報告，分析師指出，中風患者當前主要治療方式為使用溶栓藥物，目前已上市藥物僅能治療20%病人，根據往例，其中8%病患會再度出血；反觀順藥的LT-3001 ，是鎖定未被滿足的80%市場，若順利完成，將帶來破壞性的創新量能，其授權金規模也將遠超台灣已授權新藥的紀錄。

順藥LT-3001已完成三個臨床一期試驗，各項數據優於預期，2021年8月所公布的LT-3001 的臨床二期a階段的試驗結果顯示，該藥物在受試者中的安全性極高，目前正執行三個臨床二期b階段試驗。當前，中國上海醫藥收案300人；多國多中心收200人；併用器械則收66人。其中，中國大陸的臨床已完成收案，順藥於9月27日公告，接獲上海醫藥通知，LT-3001大陸二期臨床試驗已完成最後一位受試者隨訪。

分析師預估，本期數據將於11月底至12月初解盲，若結果正向，順藥除了有望取得指標性授權案外，也將同步推進歐美多國多中心臨床進度，以加速在北美及歐洲等主要市場上市。

若從用藥人口方面推估市場規模，美國每年中風人口數約達80萬人，歐洲約120萬人，以市場規模來看，美國市場規模約40億美元、歐洲約20億美元、日本約10億美元、大陸約10億美元。其中，中國大陸市場將由合作夥伴上海醫藥公司負責銷售，以全球市場規模超過100億美元推算，LT-3001若成功， 將成為獨角獸等級大藥，授權金規模有望突破10億美元。

近期，晟德看好順藥中風藥前景，已經啟動大增資計畫。