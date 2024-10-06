櫃買電子聚落 陣容強大

今年適逢櫃買中心成立30周年，陸續有鴻呈（6913）等科技股掛牌上櫃。櫃買中心表示，台灣的電子代工產業舉世聞名，電子業是相當受投資人青睞的產業，也是櫃買市場的重要產業聚落，期待有更多優質電子業者加入櫃買家族行列。

櫃買中心成立迄今已扶植超過2,500家公司進入資本市場，並被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，除代表櫃買股票市場流動性佳外，亦顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

鴻呈10月1日以每股100.73元承銷價正式掛牌上櫃，今年適逢鴻呈創立30周年，同時也是櫃買中心成立30周年，雙方於掛牌典禮共同慶祝這重要的里程碑，並由櫃買中心總經理陳麗卿致贈紀念品予鴻呈董事長簡忠正，恭賀上櫃掛牌成功。

鴻呈主要從事連接線組的研發、製造及銷售，暨經銷工程型塑膠機能材料。鴻呈2023年度合併營收為18.16億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.14億元，每股稅後純益（EPS）為3.01元。2024年上半年度合併營收為9.38億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6,360萬元，EPS為1.67元。

鴻呈成立於1994年8月，產品著重於附加價值高的應用領域，包括工業、雲端伺服器及車載車聯網等，鴻呈可依據客戶需求提供少量多樣或大量單一產品之生產彈性，並透過自有電纜廠及智能工廠提升生產效率與製程良率，鴻呈的產品不再只是單一組件，而是涵蓋了整個系統的整合服務，公司的定位也從連接線組的供應商轉型為客製化及整體解決方案的提供者，因此獲得多家電子製造業大廠青睞。而當今AI市場潮流驟起，鴻呈早已掌握高頻、高速的核心技術並提前布局，成功打入高階AI伺服器的供應鏈。