正德優化船隊 業績進補

散裝航商正德（2641）迎戰市場缺船商機，積極造船強化競爭力，日本函館造船廠建造4萬載重噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT）「Franbo Bravo」，成為推升正德第4季營運的新動能。

正德表示，為提升船隊競爭優勢，截至目前為止，正德船隊達到18艘，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，累計上半年稅後純益2.7億元，年增148.97％，每股稅後純益0.9元。

2021年訂購六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，委託日本名村造船株式會社所打造兩艘環保節能新船，已於今年6月及9月如期交付，這次委託日本函館造船廠建造「Franbo Bravo」屬氮氧化物(NOx)第三期環保船舶，讓正德的環保節能船隊再添新兵。

正德於今年4月董事會決議訂造四艘6.35萬噸輕便極限型(Ultramax)高規格節能減碳散裝貨輪，明年就能開始交船，且已原則洽妥租家長期租約。