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國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

藥華藥9月營收倍增 連五月創高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月合併營收9.3億元，月增3.4%、年增132%，延續強勁成長趨勢，連五個月創新高。9月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國銷售為主，累計前三季營收已達66.7億元，年增92.9%，並對第4季營運展望樂觀。

有關Ropeg筆型注射器，藥華藥已接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，將在收到申請後的60天內回覆是否進入審查階段。若無需補充資料，Ropeg筆型注射器審查目標日期（PDUFA date）為2025年1月10日。藥華藥將全力配合FDA審核進程，儘快將Ropeg筆型注射器產品推向市場。

日本市場方面，Ropeg銷售也相當亮眼。今年6月起日本健保政策允許患者自行注射Ropeg，每次可領取至多90天藥量，推升日本市場營收。

日本 營收 藥華藥

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