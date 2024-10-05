快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

聽新聞
0:00 / 0:00

上櫃公司執行買回庫藏股情形 這三家執行率低於50％

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心統計最近一年上櫃公司執行買回庫藏股者計有20件，已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有15件。 情境示意圖／Ingimage
櫃買中心統計最近一年上櫃公司執行買回庫藏股者計有20件，已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有15件。 情境示意圖／Ingimage

櫃買中心統計最近一年（2023年10月1日起至2024年9月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有20件（19家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有15件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有六件，執行率低於50%者計有三件。

執行率達到100%的六件有常珵（8097）二件、彩富（5489）、鏵友益（6877）、譜瑞-KY（4966），以及豪展（4735），其他還有富強鑫（6603）執行率也有逾90%。至於執行率低於50%的三件有三顧（3224）、濾能　（6823），以及雷笛克光學（5230），未執行完畢的理由多為保留資金、為維護股東權益並兼顧市場機制不影響股價等。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

庫藏股 櫃買中心

延伸閱讀

桓鼎自10月8日起採預收款券交易 櫃買中心另處以違約金20萬元

山陀兒受災戶 這家上櫃公司暫停營業至10月13日

最新永續口碑榜揭曉！台積電穩坐上市冠軍 「它」獲日本認證勇奪上櫃第一

櫃買中心將舉辦鴻呈上櫃掛牌典禮 邀請承銷商及會計師共同與會

相關新聞

上櫃公司執行買回庫藏股情形 這三家執行率低於50％

櫃買中心統計最近一年（2023年10月1日起至2024年9月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有20件（19家公司），...

創威9月業績月增2% 需求升溫

光通訊廠創威（6530）昨（4）日公告9月合併營收0.25億元，月增2.55%，年增13.23%；第3季合併營收0.73...

安碁資訊Q3業績攀峰

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今年9月營收交出雙成長成績，為單月歷史第三高、同期新高紀錄，第3季業績亦季增5...

亞泰締新猷 第3季營收績增22%

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布9月營收4.27億元，月減11.3%、年增78%。

永信建9月營收年增34% 寫新高

永信建（5508）昨（4）日公告9月營收14.36億元，創單月新高、年增34.8%，累計前九月營收90.33億元，超越去...

和勤9月營收年增2% 新品將量產

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布9月合併營收2.22億元、年增2.8%；累計今年前九月合併營收19.17億元、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。