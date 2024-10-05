上櫃公司執行買回庫藏股情形 這三家執行率低於50％

櫃買中心統計最近一年（2023年10月1日起至2024年9月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有20件（19家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有15件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有六件，執行率低於50%者計有三件。

執行率達到100%的六件有常珵（8097）二件、彩富（5489）、鏵友益（6877）、譜瑞-KY（4966），以及豪展（4735），其他還有富強鑫（6603）執行率也有逾90%。至於執行率低於50%的三件有三顧（3224）、濾能 （6823），以及雷笛克光學（5230），未執行完畢的理由多為保留資金、為維護股東權益並兼顧市場機制不影響股價等。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。