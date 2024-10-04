創威9月業績月增2% 需求升溫

光通訊廠創威（6530）昨（4）日公告9月合併營收0.25億元，月增2.55%，年增13.23%；第3季合併營收0.73億元，受惠客戶需求升溫，營收季增5.8%，年增12.3%，創近24季以來新高。

創威前三季累計營收2.06億元，年增9.84%。創威日前因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告7、8月自結數，累計稅前盈餘1,200萬元，稅後純益900萬元，均較去年同期成長10%，每股純益0.27元。

創威主要產品為熱插拔式光收發模組、固定式光收發模組及光學次模組，應用於數據通信、電信通訊、有線電視系統、光纖數據迴路及FTTX光纖用戶端連接等。

創威看好，各國政府積極發展國家寬頻計畫或智慧城市，電信商與網路服務業者也積極推動光纖到府、骨幹網路與資料中心光纖升級，將帶動全球光收發模組銷售成長。