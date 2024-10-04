桓鼎自10月8日起採預收款券交易 櫃買中心另處以違約金20萬元
櫃買中心4日公告桓鼎-KY（5543）自2024年10月8日起採變更交易方式櫃檯買賣。
櫃買中心表示，桓鼎於2024年10月4日召開重大訊息說明會，說明該公司重要子公司崇佑（中國）新材料有限公司的股權未經適當授權程序移轉至董事個人名下，內控執行顯有重大缺失，核有業務規則同條項第20款「櫃買中心基於其他原因認有必要者」的情事。
考量該案對股東權益有重大影響，櫃買中心基於保障投資人權益，公告桓鼎自2024年10月8日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報；另因有櫃買中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項所列情形，依同條第2項規定處以違約金20萬元。
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