快訊

暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

桓鼎自10月8日起採預收款券交易 櫃買中心另處以違約金20萬元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心4日公告桓鼎-KY（5543）自2024年10月8日起採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心表示，桓鼎於2024年10月4日召開重大訊息說明會，說明該公司重要子公司崇佑（中國）新材料有限公司的股權未經適當授權程序移轉至董事個人名下，內控執行顯有重大缺失，核有業務規則同條項第20款「櫃買中心基於其他原因認有必要者」的情事。

考量該案對股東權益有重大影響，櫃買中心基於保障投資人權益，公告桓鼎自2024年10月8日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報；另因有櫃買中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項所列情形，依同條第2項規定處以違約金20萬元。

崇佑 櫃買中心

延伸閱讀

前三季發債五哥兩壽險進榜 整體市場顯現「公司債冷、金融債熱」

今年前三季「公司債冷、金融債熱」 兩大壽險同步擠入「發債五哥」

櫃買中心將舉辦鴻呈上櫃掛牌典禮 邀請承銷商及會計師共同與會

上櫃公司福大材料漲逾8成還爆大量 檢調揪出是他炒作搞得鬼

相關新聞

千金飆股力旺重返3000元 短短6天飆漲37%

力旺（3529）隨著新產品進入量產，將帶動下半年權利金逐季成長，推升近期股價表現，4日盤中一度衝達漲停3,010元，終場...

精測9月營收 攀21個月高點

精測（6510）昨（3）日公告9月合併營收3.17億元，攀上21個月來高點，月增5％，也比去年同期成長6.6％，反映智慧...

巨生醫將赴歐發表新藥

奈米藥物開發新藥公司巨生醫（6827）昨（3）日宣布，將由研發副總許源宏於10月6日至9日，代表巨生醫赴挪威奧斯陸參加世...

啟弘揪伴 開拓北美市場

啟弘生技（6939）昨（3）日宣布，與Minaris再生醫學公司共同簽署合作意向書（MOU），將進行北美地區在細胞和基因...

星宇今競拍 底價17.39元

星宇航空（2646）股票初次上市案（IPO），預計10月4日展開競價拍賣，主辦券商第一金證券表示，於9月20及30日分別...

寶碩新總座 蔡文杰出任

資訊服務商寶碩（5210）原任總經理兼發言人林敬祥，於9月9日以個人生涯規劃為由請辭後，公司昨（3）日公告，延聘台灣城鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。