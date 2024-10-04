安碁資訊Q3業績攀峰

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今年9月營收交出雙成長成績，為單月歷史第三高、同期新高紀錄，第3季業績亦季增5.85%、年增18.3%，創單季歷史新高。法人預估，安碁資訊今年營收、獲利皆有望登頂。

安碁資訊昨（4）日公告9月營收為2億元，月增9.46%、年增10.33%，為單月歷史第三高、同期新高紀錄。第3季營收5.61億元，創單季歷史新高紀錄；累計安碁資訊今年前三季營收達15.43億元、年增16.6%，為同期新高。

安碁資訊營收

安碁資訊下半年除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長。另，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務。

安碁資訊總經理吳乙南先前預期，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。法人預估，安碁資訊今年營收、獲利都有望創高。

安碁資訊表示，日前因親俄羅斯駭客NoName057對台灣政府機關、財金單位與大型企業持續發動網路攻擊事件，這次駭客的攻擊手法以分散式阻斷服務DDoS為主，企圖造成各組織對外營運服務的中斷。

安碁資訊7x24全年無休的智能資安監控中心( Intelligent SOC )，提供全球客戶即時資安事件監控與分析服務，建立主動式管理與防禦機制，當發生異常行為或疑似攻擊事件，第一時間主動通報或連繫客戶。

因應這波攻擊，安碁資訊與企業客戶第一時間掌握DDoS攻擊情資，迅速通報所有SOC服務的客戶，共享情資啟動資安聯防，協助遭受駭客攻擊的客戶共同應對，即時啟動復原機制，快速恢復正常運作。