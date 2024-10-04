快訊

還原秋颱山陀兒「最後一天」！ 氣象署：在高屏上空魂飛魄散

首次進入菲律賓南部海域 遼寧號航艦編隊或赴印度洋

聽新聞
0:00 / 0:00

安碁資訊Q3業績攀峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
安碁資訊總經理吳乙南。 聯合報系資料庫
安碁資訊總經理吳乙南。 聯合報系資料庫

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今年9月營收交出雙成長成績，為單月歷史第三高、同期新高紀錄，第3季業績亦季增5.85%、年增18.3%，創單季歷史新高。法人預估，安碁資訊今年營收、獲利皆有望登頂。

安碁資訊昨（4）日公告9月營收為2億元，月增9.46%、年增10.33%，為單月歷史第三高、同期新高紀錄。第3季營收5.61億元，創單季歷史新高紀錄；累計安碁資訊今年前三季營收達15.43億元、年增16.6%，為同期新高。

安碁資訊營收
安碁資訊營收

安碁資訊下半年除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長。另，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務。

安碁資訊總經理吳乙南先前預期，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。法人預估，安碁資訊今年營收、獲利都有望創高。

安碁資訊表示，日前因親俄羅斯駭客NoName057對台灣政府機關、財金單位與大型企業持續發動網路攻擊事件，這次駭客的攻擊手法以分散式阻斷服務DDoS為主，企圖造成各組織對外營運服務的中斷。

安碁資訊7x24全年無休的智能資安監控中心( Intelligent SOC )，提供全球客戶即時資安事件監控與分析服務，建立主動式管理與防禦機制，當發生異常行為或疑似攻擊事件，第一時間主動通報或連繫客戶。

因應這波攻擊，安碁資訊與企業客戶第一時間掌握DDoS攻擊情資，迅速通報所有SOC服務的客戶，共享情資啟動資安聯防，協助遭受駭客攻擊的客戶共同應對，即時啟動復原機制，快速恢復正常運作。

延伸閱讀

美司法部偕微軟查封逾百網域 防俄羅斯駭客釣魚竊取機密資料

商學院跨域資安 文大財金系4姝資安女婕思奪冠

趨勢科技警告 企業裝置與帳號為第一、二高風險資產

山陀兒來襲！高市本和里滯洪池即時影像全黑 居民抱怨多次反映未改善

相關新聞

創威9月業績月增2% 需求升溫

光通訊廠創威（6530）昨（4）日公告9月合併營收0.25億元，月增2.55%，年增13.23%；第3季合併營收0.73...

安碁資訊Q3業績攀峰

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今年9月營收交出雙成長成績，為單月歷史第三高、同期新高紀錄，第3季業績亦季增5...

亞泰締新猷 第3季營收績增22%

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布9月營收4.27億元，月減11.3%、年增78%。

永信建9月營收年增34% 寫新高

永信建（5508）昨（4）日公告9月營收14.36億元，創單月新高、年增34.8%，累計前九月營收90.33億元，超越去...

和勤9月營收年增2% 新品將量產

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布9月合併營收2.22億元、年增2.8%；累計今年前九月合併營收19.17億元、年...

三地能源7日登興櫃

三地能源（6946）將於本月7日以每股31.8元參考價登錄興櫃，加入綠電概念族群。該公司昨（4）日表示，正積極拓展太陽能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。