亞泰締新猷 第3季營收績增22%
影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布9月營收4.27億元，月減11.3%、年增78%。
第3季營收以13.36億元創單季新高，季增22%，受惠下游多功能事務機客戶需求強勁。
亞泰昨天股價收97.2元，下滑2.2元，外資連兩日買超。亞泰近期股價大漲，日前公布8月自結稅後純益4,400萬元，年增19%，每股純益（EPS）0.61元。累計7、8月稅後純益1.03億元，年增43%，合計每股純益1.42元。
亞泰累計今年前九月營收32.85億元，年增20.5%。依亞泰上半年獲利表現，今年前三季將賺逾半個股本入袋，超越去年全年，全年獲利改寫新猷。亞泰不回應法人預估的財務數字。
亞泰的CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶，由於下游客戶庫存已告一段落，亞泰上季起受惠大廠急單挹注，營收已連四個月成長，連三個月營收站穩4億元之上。
為開展新利基，近年亞泰與國際大廠合作陸續開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。目前非CIS營收占比約3-4%。
亞泰今年第2季稅後純益1.38億元，季增29%，主要受惠營收規模放大，年減10.4%，每股純益1.9元。累計今年上半年稅後純益2.52億元，每股純益3.48元。
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