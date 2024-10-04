快訊

還原秋颱山陀兒「最後一天」！ 氣象署：在高屏上空魂飛魄散

首次進入菲律賓南部海域 遼寧號航艦編隊或赴印度洋

亞泰締新猷 第3季營收績增22%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布9月營收4.27億元，月減11.3%、年增78%。

第3季營收以13.36億元創單季新高，季增22%，受惠下游多功能事務機客戶需求強勁。

亞泰昨天股價收97.2元，下滑2.2元，外資連兩日買超。亞泰近期股價大漲，日前公布8月自結稅後純益4,400萬元，年增19%，每股純益（EPS）0.61元。累計7、8月稅後純益1.03億元，年增43%，合計每股純益1.42元。

亞泰累計今年前九月營收32.85億元，年增20.5%。依亞泰上半年獲利表現，今年前三季將賺逾半個股本入袋，超越去年全年，全年獲利改寫新猷。亞泰不回應法人預估的財務數字。

亞泰的CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶，由於下游客戶庫存已告一段落，亞泰上季起受惠大廠急單挹注，營收已連四個月成長，連三個月營收站穩4億元之上。

為開展新利基，近年亞泰與國際大廠合作陸續開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。目前非CIS營收占比約3-4%。

亞泰今年第2季稅後純益1.38億元，季增29%，主要受惠營收規模放大，年減10.4%，每股純益1.9元。累計今年上半年稅後純益2.52億元，每股純益3.48元。

延伸閱讀

東元擬攻綠電交易 建智慧售電管理系統

太陽能內需不振 大廠示警 能源轉型路布滿荊棘

緯穎「總部、研發中心」落腳台北！洪麗寗：打造 AI 廊道

吃得到大肉塊、60元有找！經典大廠「爆款牛肉泡麵」麻辣夠味 加料版不夠看 還有「隱藏新吃法」湯頭濃郁超高級

相關新聞

創威9月業績月增2% 需求升溫

光通訊廠創威（6530）昨（4）日公告9月合併營收0.25億元，月增2.55%，年增13.23%；第3季合併營收0.73...

安碁資訊Q3業績攀峰

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今年9月營收交出雙成長成績，為單月歷史第三高、同期新高紀錄，第3季業績亦季增5...

亞泰締新猷 第3季營收績增22%

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布9月營收4.27億元，月減11.3%、年增78%。

永信建9月營收年增34% 寫新高

永信建（5508）昨（4）日公告9月營收14.36億元，創單月新高、年增34.8%，累計前九月營收90.33億元，超越去...

和勤9月營收年增2% 新品將量產

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布9月合併營收2.22億元、年增2.8%；累計今年前九月合併營收19.17億元、年...

三地能源7日登興櫃

三地能源（6946）將於本月7日以每股31.8元參考價登錄興櫃，加入綠電概念族群。該公司昨（4）日表示，正積極拓展太陽能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。