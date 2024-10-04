三地能源（6946）將於本月7日以每股31.8元參考價登錄興櫃，加入綠電概念族群。該公司昨（4）日表示，正積極拓展太陽能光電開發、綠電銷售等區塊，助力未來營運成長。

三地能源自2022年起正式進軍綠色能源產業，去年營收5.43億元、稅後純益2,608萬元、每股純益0.09元；隨著太陽能光電、EV充電業務動能放大，帶動今年上半年營收4.66億元、獲利7,972萬元、每股純益0.19元。

公司表示，上半年旗下太陽能光電、儲能服務、EV充電服務及Model T電動巴士銷售的營收比重分別為89.4%、3.4%、5%與2.1%。其中，太陽能光電業務方面，上半年累計已達127MW掛表完成，預計今年第4季將有0.69MW屋頂型太陽能進入商轉階段。三地能源在手太陽能光電總建置發電總量達378MW。