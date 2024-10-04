和勤9月營收年增2% 新品將量產

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布9月合併營收2.22億元、年增2.8%；累計今年前九月合併營收19.17億元、年增18.8%。和勤車用零件新品出貨爬坡、硬碟（HDD）零件需求回升，而出口零件及商用車零件新品項均在第4季陸續量產，法人預期第4季營收有望再創今年新高。

和勤今年營收穩定成長，其中第3季單季合併營收6.65億元、季增10.6%，創下今年單季新高，並較去年同期成長13.2%，隨著旺季來臨及多項新品即將量產，預期第4季營收將再攀升。

和勤表示，9月兩大業務營收分別為車用零件1.61億元，占比72.50%；硬碟機構件（VCM Plate）0.55億元，占比24.81%。

和勤指出，部分車用零件客戶受到燃油車銷量影響，9月車用零件營收略低於上月，不過公司的客戶相當分散，估計影響程度不大，在第4季新品量產之前，仍可維持穩定營收。

硬碟（HDD）零件旺季效應，9月營收創今年次高，傳統上第3季是硬碟出貨最旺的一季，不過AI帶動高階儲存硬碟需求仍然強勁。