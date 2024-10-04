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永信建9月營收年增34% 寫新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

永信建（5508）昨（4）日公告9月營收14.36億元，創單月新高、年增34.8%，累計前九月營收90.33億元，超越去年全年，年增91.9%。該公司指出，受第七波信用管制影響，預期看屋、成交量將減少40至60%，會波及第4季營運表現。

永信建表示，受益高雄房市近年來持續火熱，今年以來所推出的建案普遍有熱銷情況，即使先前稍受「限貸令」影響，部分交屋有所延遲，但9月營收仍交出可觀成績。

依該公司公布數據，9月營收為14.36億元，創單月新高，月增183.6%、年增34.8%，累計前九月營收達90.33億元，年增91.9%。永信建昨日上漲1.5元，收219.5元。

永信建進一步指出，在央行祭出第七波信用管制下，因該公司採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常；但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍。

該公司並估算短期看屋來客量和成交量，恐減少40%至60%，由於從下訂成交至交屋期程約一個半月至2個月，將波及第4季營運表現。

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永信建營收／9月14.36億元、創單月新高 對第4季營運轉趨保守

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