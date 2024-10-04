星宇今競拍 底價17.39元

星宇航空（2646）股票初次上市案（IPO），預計10月4日展開競價拍賣，主辦券商第一金證券表示，於9月20及30日分別在北部及中部舉辦說明會，現場投資人參與踴躍、互動熱絡，對競拍投標表達高度意願。

第一金證券主辦的星宇航空IPO案，將從10月4日至8日展開上市前競拍投標，競拍張數為319,600張，最低投標價格每股17.39元，訂於10月11日開標，採美國標方式競拍。競拍後將訂出承銷價，隨後進行公開申購，股票上市掛牌日預計為10月25日。

星宇航空定位為精品航空公司，提供高品質的軟硬體服務，目標市場以中高階旅客為主，訴求讓旅客自登機即體驗精緻旅程，打造獨家「五感」服務，致力提升旅客多層面感官體驗，讓精品航空品牌形象深植人心。

開航初期聚焦發展亞洲市場，致力開拓亞洲重點商務大城與熱門旅遊航點，站穩發展利基、累積品牌知名度與未來轉機客源，並將於廣體機隊引進後，逐步拓展連結北美、歐洲與大洋洲的軸幅式航網。星宇航空今年8月開航北美第三個航點西雅圖，預計至年底全球共31條航線、27個航點，機型以空中巴士為主，機隊規模將達26架，明年底將達33架。

法人指出，星宇航空營收呈逐年成長，2023年營收為224.72億元，年增568%，疫後營運元年即由虧轉盈；2024年前八月營收為231.09億元，已超越2023年全年表現，隨著公司航點布局規劃，未來營運成長值得期待。