聽新聞
0:00 / 0:00
巨生醫將赴歐發表新藥
奈米藥物開發新藥公司巨生醫（6827）昨（3）日宣布，將由研發副總許源宏於10月6日至9日，代表巨生醫赴挪威奧斯陸參加世界分子影像學會（WMIS），並以口頭方式發表MPB-2354在細胞治療領域的研究成果。
巨生醫表示，國際主要顯影劑研究單位及藥廠均與會參與WMIS，包含國際知名的顯影劑大廠GE、Bayer、Bracco及Guerbet等。
巨生醫研發副總許源宏表示，MPB-2354為公司透過自主研發的奈米微粒技術平台—結合氧化鐵奈米微粒（IOP）與異體脂肪幹細胞，發展成同時具有優異抗發炎效果及活體影像追蹤雙功能的異體幹細胞製劑。藉由新的創新結構，MPB-2354相較於市面上同類產品，並具有多重優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言