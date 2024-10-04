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巨生醫將赴歐發表新藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

奈米藥物開發新藥公司巨生醫（6827）昨（3）日宣布，將由研發副總許源宏於10月6日至9日，代表巨生醫赴挪威奧斯陸參加世界分子影像學會（WMIS），並以口頭方式發表MPB-2354在細胞治療領域的研究成果。

巨生醫表示，國際主要顯影劑研究單位及藥廠均與會參與WMIS，包含國際知名的顯影劑大廠GE、Bayer、Bracco及Guerbet等。

巨生醫研發副總許源宏表示，MPB-2354為公司透過自主研發的奈米微粒技術平台—結合氧化鐵奈米微粒（IOP）與異體脂肪幹細胞，發展成同時具有優異抗發炎效果及活體影像追蹤雙功能的異體幹細胞製劑。藉由新的創新結構，MPB-2354相較於市面上同類產品，並具有多重優勢。

奈米 幹細胞

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