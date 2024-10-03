中華精測9月營收創21個月新高 AI挹注拚逐季成長
中華精測結算9月合併營收新台幣3.17億元，年增46.6%，創21個月以來新高。中華精測指出，產業進入傳統旺季，AI相關晶片高頻高速測試需求增溫，下半年營運復甦，今年業績呈現逐季成長走勢。
中華精測今天公布9月合併營收3.17億元，較8月成長5%，年成長46.6%;第3季合併營收9.17億元、季成長26.9%、年成長32.4%；前9月合併營收23.2億元，年成長9.6%。
中華精測說，今年第3季受惠於智慧型手機晶片探針卡、超高速運算（HPC）等AI相關晶片測試板訂單暢旺，季度營收呈現逐月成長走勢。9月合併營收站上近21個月以來新高，除受惠於終端智慧型手機新機效應外，來自海外的HPC、AI相關測試板開始放量出貨，相關產品的營收占單月總營收比重逾4成，為主要貢獻來源。
在探針卡方面，中華精測指出，智慧型手機應用處理器晶片（AP）開始進入次世代AI機種出貨旺季，相關半導體測試介面需求同步增溫，市場需求帶動高低溫且高速測試的混針探針卡出貨比重提高，為今年下半年營收關鍵支柱。
中華精測表示，目前混針自製探針卡的自有技術成功建立起技術門檻，為明年業績延續成長動力。
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