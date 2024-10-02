國邑 擴大新藥授權版圖

國邑*（6875）昨（2）日公告，與北美夥伴Liquidia完成簽署增修L606新藥授權合約，拓展授權區域至北美以外的全球市場（排除台灣、韓國、東南亞、中國、中東、北非、土耳其等國家與地區）。

國邑藥品於簽約後可收取簽約金350萬美元，後續則依里程碑達成情形將收取1億5,775萬美元的產品開發里程金及銷售里程金，本次增修合約的授權金額達1億6,125萬美元（約新台幣51億元）。此外，雙方並且新簽訂一項霧化器專屬授權合約，Liquidia將取得國邑*自主研發霧化器配合L606組合產品新藥的開發及在授權區域商業化權利。

根據本次增修與新簽署合約未來國邑將依雙方合意價格，供應L606藥物及專用霧化器組合產品予Liquidia。Liquidia負責於授權地區進行臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣，並且支付相關費用。在藥械組合新藥L606正式上市銷售後，國邑可依銷售淨額級距另抽取低雙位數百分比的銷售權利金。