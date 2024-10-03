北基 電動車充電站拓點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

北基（8927）旗下電動車充電品牌「特爾電力」，今年鎖定商場、超商、超市及車廠等場域設置站點，全台站點由去年底的51個增至70個，增幅近四成，並正積極朝100個站點的建置目標前進，在迎合電動車市場快速成長需求的同時，將可挹注營運增長。

該公司指出，今年攜手北基、中油、台亞、台糖等加油站、全家、萊爾富等龍頭超商、全聯超市、美麗華百貨、南投日月町商場、國道西螺站和大武之心休息站等複合生活機能場域布置站點，建構電動車的「充電生活圈」。

「特爾電力」目前全台共建置70個快、慢充站點，並且在各縣市都至少設有一站，並正持續建置中。同時，也積極搶進家充市場，與遠雄建設及三地開發合作，提供建商全方位的住家充電解決方案，替車主打造更觸手可及的補電生活圈。

全聯 超商 電動車

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