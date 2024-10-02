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其陽營收／9月2.14億元雙成長 年增30.49%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下網安廠其陽（3564）2日公布今年9月營收，年增30.49%，連續八個月單月營收月成長，且為今年單月新高，顯示營運已徹底走出谷底，重回成長軌道。

其陽公布今年9月營收為2.14億元，年增30.49%，連續八個月單月營收月成長，且為今年單月新高，顯示營運已徹底走出谷底。

其陽今年第3季營收6.29億元，季增18.68%、年增49.41%；累計其陽今年前三季營收達15.81億元、年增13.45%。

其陽今年上半年營收9.53億元，年減2.06%，營業毛利2.53億元、營業利益0.32億元，歸屬於母公司業主淨利0.15億元、年減28.57%，上半年每股純益為0.26元，不如去年同期的0.36元。

其陽先前表示，網通資安仍是市場的剛性需求，預計新產品及專案導入將在2024年下半年陸續發酵，業績可望逐步回升。其陽將持續落實庫存調控，審慎樂觀看待整體營運表現。

以訂單出貨比（Bill Ratio）來看，其陽預期，2024年接單狀狀況將回到2022年水準，隨著微軟將於2024年推出新平台，將帶動新一波資安需求，估其陽2024年營收將重回年成長軌道。

此外，佳世達集團搶攻AI商機，其陽是目前最直接受惠者。在今年台北國際電腦展上，其陽亮相最新雙相浸沒式液冷解決方案，匯集多項技術專利，為邊緣智慧應用提供高效且永續的解決方案。

佳世達 營收

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