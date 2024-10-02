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永彰賣地貢獻EPS 31元 一舉扭轉多年虧損

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
永彰新任董事長顏明宏(圖中戴黃帽者)。業者提供
永彰新任董事長顏明宏(圖中戴黃帽者)。業者提供

永彰科技（4523）昨（1）日公告，董事會決議以27.39億元出售桃園觀音1.38萬坪土地，此次交易處分利益約達20.37億元，挹注獲利大補丸，以永彰6.51億元股本計算，貢獻每股純益高達31.29元。

永彰今年8月9日董事會通過決議，以不低於26億元處分桃園市觀音區土地。昨天公告以27.39億元出售給國泰人壽，交易金額符合預期。

永彰出售桃園土地
永彰出售桃園土地

永彰已連續虧損多年，2023年每股虧損0.25元；今年上半年稅後虧損2,086萬元，每股虧損0.33元。此次出售桃園土地，挹注獲利超過三個股本，一舉扭轉多年虧損狀況。

永彰業務包括熱管理、能源科技、智慧製造與智慧建築等領域。

今年8月初宣布，因車用業務受OEM代工減少，AM售後市場開拓不易，車用業務量萎縮，產線稼動率不足，生產成本競爭力低，連續多年虧損，經過經營團隊審慎考量評估後，將停止車用業務。

由於車用業務的停止，將使廠區原本就已偏低的土地使用率進一步下降至不足20%。因此基於未來發展考量，經營團隊決定處分觀音廠區土地，活化閒置資產，以因應未來本業轉型計劃和集團策略投資需求。

永彰指出，處分桃園觀音區土地後，公司也將搬遷至其他處所，繼續維持正常營運活動。

透過此次處分可有效活化資產，減少負債並強化財務結構，降低經營管理成本且提高營運綜效，對於提升公司價值及股東權益皆具有正面助益。公司經營團隊將會持續為全體股東利益做最大的努力。

永彰機電設立於1987年5月，由永大和日商CalsonicKansei（後更名為Marelli Corporation）共同設立，原先是永大子公司，2022年永大全數出脫永彰持股，寶佳集團入主。永彰機電在2022年更名永彰科技，開始轉型之路。

2022年永彰投資永雋科技，布局能源服務、智慧建築及公共電樁相關產品等業務；另投資永達能源，布局電池批發、資訊軟體批發及能源科技服務；投資永威先進科技，布局機械設備製造和機械器具零售服務。

布局 永大

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