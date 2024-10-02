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星宇申購 抽一張賺1萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
星宇航空預計10月25日轉一般板上市。記者黃仲明／攝影
星宇航空預計10月25日轉一般板上市。記者黃仲明／攝影

星宇航空（2646）預計10月25日轉一般板上市，昨（1）日公告為配合初次上市前公開承銷，將發行普通股47萬張，以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，以每股20元溢價發行，競價拍賣底價訂為每股17.39元。

星宇將於10月4日至8日投標，開標日為10月11日，投標張數為31萬9,600張，新股抽籤張數則為7萬9,900張，預計10月15日起開放申購。如果以昨（1）日興櫃收盤價30.4元計算，抽中一張可望獲利10,400元，報酬率52%。

根據承銷券商第一金證券統計，截至9月30日興櫃成交均價為30.61元，依相關規定競拍底價訂為每股新台幣17.39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購

星宇航空指出，本次現金增資發行新股認股繳款期間，競價拍賣期間為10月4日到10月8日，公開申購期間10月15日到10月17日，員工認股繳款期間10月15日10月21日，競價拍賣扣款日期10月15日，公開申購扣款日期10月18日，特定人認股繳款日期10月22日到10月23日，增資基準日為10月23日，員工認股催繳期間10月22日~11月22日。

公開申購承銷價格則以各得標單的價格及其數量加權平均所得的價格為之，並以最低承銷價格的1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股20元溢價發行。

星宇航空進一步表示，現金增資依公司法第267條規定，保留15%計7.05萬張由星宇航空員工認購，星宇航空員工認購不足或放棄認購的股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計39.95萬張，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

星宇航空 認購

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