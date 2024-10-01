長聖營收／9月、前九月雙創新高 異體細胞藥獲台北生技獎

長聖（6712）1日公告9月單月營收9,002.6萬元再創新高，年增3.25%，公司連續九個月的營收逐月成長，今年前九月累計營收達5.89億元，年增率高達17.16%，也再度刷新歷史高峰，目標第4季營收將更好。

長聖總經理黃文良表示，主要受惠於CDMO服務與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。

除了營收持續成長，長聖旗下的異體免疫細胞新藥CAR001（CAR-T） 近日也榮獲台北生技獎創新技術獎（製藥暨應用生技獎）銀獎，成為台灣再生醫療廠的最高得獎者。

黃文良表示，再生醫療對人類醫療的影響深遠，正在改變人類治療疾病的方式，帶來更多希望，如CAR-T細胞療法，利用修改後的免疫細胞能有效地攻擊癌細胞，目前已在血液腫瘤癌症治療中取得突破性成果，如已上市自體CAR-T治療血液腫瘤。

長聖CAR001是全球少數可由健康捐贈者提供可隨取隨用（Off-the-shelf）的異體CAR-T產品，具有雙靶向HLA-G與PD-L1的靶點，並結合雙特異性抗體細胞療法（BiTE），能同時招集旁觀者效應T細胞共同對抗實體腫瘤異體，CAR001專注於治療實體癌，並已獲得美國與台灣兩地食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，目前臨床試驗順利進行中。

在臨床試驗中，CAR001已成功完成首位轉移性大腸直腸癌患者的給藥，該患者歷經兩線標準化療與標靶治療失敗後，透過CAR001給藥已成功出院，並順利完成安全性觀察期，未出現任何不良反應。這項突破性進展為未來的治療實體腫瘤前景注入強大信心，進一步鞏固長聖在癌症免疫療法領域的地位。

長聖積極推動CAR001臨床試驗，已開始對大腸直腸癌、惡性腦癌、三陰性乳癌和非小細胞肺癌等受試者招募。未來完成二期臨床試驗並具有安全性與初步療效，將力拚首家以異體CAR-T治療實體癌取得再生醫療藥證業者。長聖持續致力於新藥研發與技術創新，推動再生醫療的應用發展，為患者帶來更多治療選擇與希望。