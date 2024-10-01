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星宇航空10／25上市掛牌、每股暫定20元 若抽中1張賺1萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
星宇航空（2646）預計10月25日掛牌上市，每股承銷價暫定20元，公開申購將自10月15日~17日辦理，以1日興櫃收盤價30.4元計算，若是抽中1張，可望獲利10,400元，報酬率52%；至於每人可以申購幾張？目前尚未公布。圖為星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照
星宇航空（2646）預計10月25日掛牌上市，每股承銷價暫定20元，公開申購將自10月15日~17日辦理，以1日興櫃收盤價30.4元計算，若是抽中1張，可望獲利10,400元，報酬率52%；至於每人可以申購幾張？目前尚未公布。圖為星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照

星宇航空（2646）預計10月25日掛牌上市，每股承銷價暫定20元，公開申購將自10月15日~17日辦理，以1日興櫃收盤價30.4元計算，若是抽中1張，可望獲利10,400元，報酬率52%；至於每人可以申購幾張？目前尚未公布。

星宇航空1日公告股票初次上市現金增資發行新股事宜，預計10月4~8日辦理競價拍賣，競價拍賣底價為每股17.39元，競拍張數31萬9,600張，預計10月11日開標；公開申購時間為10/15~17日，每股承銷價暫定為20元，預估承銷張數為7萬9,900張；至於每人可申購幾張？目前尚未公布。

星宇航空日前舉辦上市前業績發表會，董事長張國煒親自主持，他表示，去年「賺不多但是很厲害」，預估今年將會倍數成長，明年有望打銷累虧，後年就可以發股利

星宇航空表示，目前帳上累計虧損81億元，上市發行新股47萬張，以每股價格20元計算，最少可以拿到現金47億元，資本公積有望達83億元，就彌補累計虧損81億元，加上團隊對未來營運展望很有信心，明年有望繼續獲利，在打銷累積虧損後就能發放股利，預計2026年就能發放2025年的股利。

星宇航空成立六年以來，在疫情期間持續佈局航點，引進新機擴大運能，為解封人潮預做準備，今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元。

星宇航空 股利

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