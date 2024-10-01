準備抽新股紅包 這檔10月23日上櫃、若抽中可賺4.1萬

進入第4季，新股上市櫃也將陸續辦理競價拍賣及公開申購作業，緯創（3231）轉投資資安軟體服務商全景軟體（8272）預計10月23日掛牌上櫃，10月2~4日展開競價拍賣投標作業，10月11~15日辦理公開申購，每股承銷價暫定為59元，以1日興櫃收盤價100元計算，幸運抽中1張可賺進4.1萬元，報酬率69.49%。

全景軟體自10月2~4日辦理股票競價拍賣投標，預計10月8日開標，競標張數1,224張，最低投標價格50.86元；公開申購則自10月11~15日展開，每股承銷價暫定59元，10月17日抽籤。

另外，三集瑞-KY預計在10月23日掛牌上市，同樣在10月2日到4日展開競價拍賣投標作業，競標張數4,079張，最低投標價格108元，10月8日開標，同樣在10月11日到15日辦理公開申購，每股承銷價暫定135元。

緯創為全景軟體大股東，持股近20%；全景軟體專注網路安全與識別認證領域，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用及物聯網安全等全方位資安解決方案。

全景軟體目前四大產品營收占比分別為身分認證、科技金融各約四成，數位轉型15%，其餘為物聯網設備；董事長楊瑞明曾表示，下半年營收將可逐季升溫，第4季為全年高點，看好在法規、防範駭客攻擊等因素的驅動下，身分認證需求將持續成長，今年營收、獲利都將優於去年。

全景軟體累計今年前8月營收2.18億元，年減0.75%；上半年稅後純益1,800萬元，年增28.57%，每股純益1.07元。

電感元件廠三集瑞-KY，是國內具領先地位電感元件供應商，主要客戶涵蓋全球PC市場主要品牌商及代工廠，電感銷售主要應用於顯卡、筆電、主機板、伺服器領域。

董事長林伙利表示，旗下電感產品在顯卡應用長期與全球GPU巨擘合作，預估今年底前AI應用占比可升至20%，2025年有望超過25%。