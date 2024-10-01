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富野出擊 搶國旅商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台中報導
富野董事長劉清郎看好國旅將復甦。嚴雅芳/攝影
富野董事長劉清郎看好國旅將復甦。嚴雅芳/攝影

富野新裝上陣，搶攻國旅市場。富野（2736）旗下的武陵富野渡假村整修完成、重新出發，邁向第三個十年，今（1）日起迎賓。董事長劉清郎昨（30）日表示，旗下的台東杉原灣標案也將動工整修，預計明年底營運。

劉清郎透露，該集團也將進軍台北市飯店市場，擬購入不動產打造旗下第一間北市商務型飯店。

武陵富野渡假村是富野集團重要金雞母，集團旗下十家飯店，但武陵富野渡假村往年即占集團營收35%。武陵農場第二賓館自民國92年起由富野取得經營權，打造武陵富野渡假村，20年來營運績效亮眼，去年8月31日委外經營期滿並重新委外招標，富野集團再取得未來十年經營權，並於去年9月起進行全館整修工程，今年9月完工。

此次富野總投入超過3.5億整建各項硬體設施，包括景觀工程、大廳改建、客房整修、餐廳改裝、安全修護及生態維護。另，SPA水療設施新增了岩盤浴及鐳溫泉等元素，開放式餐檯讓遊客在2,000公尺的高山還能享用現煮牛肉麵、現煎料理。

整修後的武陵富野推出平日一泊二食每房5,800元起，日前開放楓葉季訂房，訂房率已超過六成。

劉清郎表示，改裝後目標住房率要提升5~10%，住房率可望由原先的67%，一舉突破七成，平均房價也可望提升15~20%，目標來到6,800元。

盡管國旅在海外報復性出國浪潮下，去年開始受到不小的衝擊，但劉清郎認為，經過兩年時間的消化，市場可望慢慢回歸正軌，預期明年下半年，即可回到過去國旅市場應有的水準。同時，鑒於富野集團的據點多屬於度假型飯店，劉清郎有意增加都市型商務酒店布局，今年開始已陸續看了北市幾個標的。

此外，富野與三立集團共同投資的台東杉原灣標案也即將動工整修，預計明年底完工營運。

該案前身為美麗灣渡假村，台東縣府重新招標後，已完成簽約。由三立取得51%股權、富野持股35%，最快明年初動工、明年底完工。

台東 武陵農場 經營權

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