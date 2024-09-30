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「拳上」主辦方將登興櫃！台股史上最年輕帥哥董座曝營運方向

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鍇睿國際董事長顏宥騫。記者朱曼寧／攝影
鍇睿國際董事長顏宥騫。記者朱曼寧／攝影

鍇睿國際（7779）預計於10月3日以每股50元登錄興櫃，為亞洲首檔結合電競與格鬥拳擊，二大最具成長潛力與熱度之新興運動項目，進軍資本市場之IPO企業，擔任公司董事長兼CEO顏宥騫成為台灣資本市場最年輕的公司創始人。

顏宥騫表示，看好新興運動、電競市場，加上首屆奧林匹克電競運動會將於明年舉辦，2025年將成為電競奧運元年，而公司明年第1季將有新的電競場館投入營運，加上持續拓展客製節目及運動經紀、門票收入及周邊衍生品等，未來成長動能可期。

鍇睿國際成立於2022年，深耕電競產業，在賽事運營、轉播、製作技術及專案活動行銷領域已建構同業進入壁壘，為《英雄聯盟》開發商Riot Games的指定合作夥伴，承辦國際型賽事經驗豐富，今年則拿下英雄聯盟日本聯賽（LJL）賽事主辦權及招商權，積極擴展全球市場。

鍇睿國際2022年營收1.97億元，稅後純益591.6萬元，每股稅後純益（EPS）16.2元，去年營收成長至2.09億元，由於拓展國內外業務等關係，資本支出過高，因此稅後虧損267.1萬元，每股稅後虧損0.68元，今年上半年營收9182.1萬元，稅後虧損3871.7萬元，每股虧損2.4元。

顏宥騫表示，去年、今年因為資本支出高，所以導致虧損，但與《英雄聯盟》開發商Riot Games攜手打造的台北大型電競場館，預計明年第1季營運，未來將作為亞太地區聯賽的主辦地，可望吸引東南亞、日本、港澳台等觀眾，而賽事轉播、串流媒體平台收益、門票收入及周邊衍生品，均有望帶動公司電競事業進入高速成長期。

此外，鍇睿國際複製成功模式，還跨足格鬥拳擊運動，最著名的就是創立全台首屆格鬥職業賽事-鍇睿格鬥冠軍賽（CFC），更打造台灣格鬥影視娛樂內容IP《拳上》，2023年創下破萬人湧入小巨蛋、超過4萬名用戶觀看付費直播之佳績，今年《拳上》盲鳥票更於開賣當日即完售，顯見「運動娛樂化，娛樂運動化」趨勢確立，深獲市場認同。

除了賽事運營外，鍇睿國際亦持續開拓多方營收動能，拓展KOL經紀業務，旗下包括丁特、小熊、湯米等逾30位知名藝人及合作約16位拳擊運動選手。

顏宥騫表示，透過旗下藝人，可開展客製節目及運動經紀等周邊業務，以新商業模式串聯變現，整合集團資源綜效，結合賽事舉辦及轉播、串流媒體平台、活動策劃與執行、招商權益與品牌達成異業合作，提供全方位的運動休閒娛樂體驗，不斷提升新興運動產業價值。

鍇睿國際董事長顏宥騫。記者朱曼寧／攝影
鍇睿國際董事長顏宥騫。記者朱曼寧／攝影

營收 運動 電競

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