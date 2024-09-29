櫃買最新法規 線上看得到

櫃買中心為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項相關規定，將於10月7日至10月31日採線上播放影片方式辦理2024年度「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」，以利各界隨時隨地線上觀看，擴大宣導成效。

櫃買中心表示，本次宣導內容計有「重大訊息新修正規定」、「資訊申報重點提醒」、「內部控制重要議題（含資安內控查核缺失案例分享）」及「永續報告書常見缺失」等，涵括四項實用主題，其中為提醒上櫃興櫃公司注意及強化資通安全治理議題，前於7月29日至8月2日辦理「中小企業資通安全防護實務講習」，本次特別就資安內控之查核缺失及因應措施進行宣導，藉由實務案例分享，希望有助上櫃興櫃公司落實法令遵循及資訊揭露、健全內控內稽制度，以強化公司治理品質。

櫃買中心持續以多元宣導方式，不定期提醒上櫃興櫃公司應辦事項及更新最新法令資訊，以協助公司熟悉各項制度面規定。有關本次線上宣導會之相關影音資訊，將於10月7日至10月31日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，歡迎至櫃買市場業務宣導網站查詢。