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企業上櫃 坐擁三優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予汎瑋材料董事長李家旺，恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予汎瑋材料董事長李家旺，恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

櫃買市場再添新成員，最近掛牌公司為汎瑋材料（6967），掛牌首日股價大漲40%。櫃買中心表示，股票上櫃掛牌以後，對企業有提高知名度、籌集資金、吸引人才等三大優勢，可增強公司競爭力。

目前電子業在櫃買中心的掛牌家數約占總家數的55%，成交值則約占總成交值85%，是相當受投資人青睞的產業，也是櫃買市場的重要產業聚落。

汎瑋材料25日正式掛牌上櫃，承銷價50元，掛牌當天股價大漲20元收在70元，漲幅高達40%。櫃買中心表示，我國電子代工產業之發展享譽全球，除投資人熟悉的電子代工大廠外，電子產業供應鏈中更多是像汎瑋材料這樣的中小型隱形推手，汎瑋材料上櫃掛牌以後，將有利於提高公司知名度、籌集資金、吸引人才，增強公司競爭力，櫃買中心亦將持續推動更多優質企業進入資本市場，協助我國電子產業善用資本市場力量維持競爭力。

櫃買中心指出，汎瑋材料主要是從事電子功能性材料解決方案的製造與銷售，及經銷3M產品，為櫃買中心電子產業再添生力軍，也是今年第19家上櫃掛牌公司。

汎瑋材料2022年、2023年度及2024年上半年度營收分別為13.4億元、13.3億元及6.5億元，稀釋每股稅後純益（EPS）分別為4.69元、4.55元及1.84元，整體營收及獲利情形穩定。

汎瑋材料以經銷3M產品起家，藉由經銷業務累積的電子材料知識及客戶資源，跨入電子功能性材料解決方案的領域，並提供給客戶一站式解決方案，目前終端應用產品領域廣泛，包含消費性電子、居家生活、工業、汽車及醫療等，終端應用產品品牌則包含近50個國際知名品牌，產品品質深獲國際大廠之肯定。

掛牌儀式上，也邀請輔導其上櫃之證券承銷商凱基證券，以及簽證會計師事務所勤業眾信共同與會。櫃買中心董事長簡立忠也致贈紀念品予汎瑋材料董事長李家旺，恭賀上櫃掛牌成功。

櫃買中心

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