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正德新船交付 營運添柴火

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）委託日本名村造船株式會社建造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪「Franbo Bravo」，昨（27）日在日本函館舉行命名接船儀式，為第六艘輕便型高規格節能新船投入營運，並起租給日本航商，可為營運增長添火力。

正德表示，該公司於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模，增加巿場競爭力。

此批新船自去年開始交付以來，持續挹注營運表現，以今年第2季來看，單季營收3.94億元，比去年同期的3.35億元成長17.6%，推升稅後純益為1.17億元，相較去年同期的0.32億元，增加2.66倍，每股純益0.38元；累計上半年獲利2.7億元，每股純益0.9元。

而目前再添營運利多，向日廠訂購的最後一艘、第六艘4萬噸級散裝環保節能新船昨日在日本函館舉行命名接船儀式，交付給日商租用。該船已簽訂三年長約，毛利率維持在45%以上。

此外，持續看好散裝航運市場發展下，該公司今年第2季並以每艘約3.250萬美元（約新台幣10.4億元）價位，向一家中國大陸船廠簽訂四艘6.35萬噸高規格節能減碳新船。

展望散裝航運後市，法人認為，今年開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動；而中東危機、以巴衝突地緣政治風險依然持續，這將導致乾散貨市場的整體波動性有所增大。

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