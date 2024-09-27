上詮8月每股淨損0.07元
光通訊廠上詮（3363）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應主管機關要求公告自結數，7、8月稅後淨損500萬元，與去年同期相當，每股淨損0.05元，相當於累計前八月每股淨損0.08元。
上詮8月合併營收1.27億元，年增9%，稅前淨損1,200萬元，稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元。
上詮7、8月累計合併營收2.6億元，年增13%，稅前淨損1,100萬元，稅後淨損500萬元，每股淨損0.05元。
上詮昨日早盤股價以196.5元開出，一度衝上198元，逼近200元大關，隨後遭遇壓力，盤中震盪下殺，終場以跌停價175.5元作收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言