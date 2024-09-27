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上詮8月每股淨損0.07元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠上詮（3363）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應主管機關要求公告自結數，7、8月稅後淨損500萬元，與去年同期相當，每股淨損0.05元，相當於累計前八月每股淨損0.08元。

上詮8月合併營收1.27億元，年增9%，稅前淨損1,200萬元，稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元。

上詮7、8月累計合併營收2.6億元，年增13%，稅前淨損1,100萬元，稅後淨損500萬元，每股淨損0.05元。

上詮昨日早盤股價以196.5元開出，一度衝上198元，逼近200元大關，隨後遭遇壓力，盤中震盪下殺，終場以跌停價175.5元作收。

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