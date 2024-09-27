快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

AI 股添新血 昕力資訊預計10月下旬登錄興櫃

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
昕力資協助國內企業實現數位轉型。昕力資提供。
昕力資協助國內企業實現數位轉型。昕力資提供。

AI股昕力資*(7781)預計10月下旬登錄興櫃，每股面額0.5元，並已在9月24日向櫃買中心送件申請。

昕力資*經營理念為「AI科技驅動創新，賦能企業數位轉型」，致力於協助國內企業實現數位轉型，並全面優化服務品質，為臺灣少數100％自研企業級軟體的數位轉型科技領導廠商，提供臺灣與國際市場中大型企業客戶軟體授權訂閱（Subscription）、數位轉型系統建置與顧問服務。

昕力資*獨家開發的API管理平臺（digiRunner）和日誌管理平臺（digiLogs），不僅在系統整合與流程簡化方面屢獲國內外獎項肯定，同時符合國際資安認證標準ISO 27001，保障企業在數位轉型過程中的資安與合規性。

SysTalk.ai產品系列聚焦企業賦能，深入金融、保險、醫療、交通與政府等領域，提供智能便民服務，已累積超過1億人次使用，具有相當市佔率。2023年全年營收為7.76億元，今年上半年營收為3.22億元。

營收 資安 軟體

延伸閱讀

台灣AI年會今登場 魏啟林：百工百業用AI 讓台灣成為AI傳播者

印度股動能強 乘勢布局

東協、基建商品 Q3犀利

達明登興櫃 大漲2.8倍

相關新聞

AI 股添新血 昕力資訊預計10月下旬登錄興櫃

AI股昕力資*(7781)預計10月下旬登錄興櫃，每股面額0.5元，並已在9月24日向櫃買中心送件申請。

達明登興櫃 大漲2.8倍

最純機器人股、廣達集團旗下達明 （4585）昨（26）日以每股120元登錄興櫃，盤中最高衝上488元，終場收在456元、...

元太攜精品業 推限量手袋

電子紙大廠元太（8069）揮軍精品市場，昨（26）日宣布，透過與比利時奢華皮具品牌Delvaux展開合作，將於巴黎時裝周...

泓格Q4營收估攀全年高峰

工業電腦廠泓格（3577）昨（26）日舉行法說會，展望後市，看好半導體客戶拉貨動能有望延續，預估第4季營運為全年單季高峰...

合一新冠藥上市 加速度

合一生技（4743）昨（26）日宣布，該公司開發的新冠廣效型核酸新藥SNS812，近期將向美國生物醫學先進研究開發局（B...

漢田上櫃 蜜月行情甜

液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）昨（26）日以118元掛牌上櫃，蜜月行情甜滋滋，漲幅達7.2%。漢田董事長李雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。