AI 股添新血 昕力資訊預計10月下旬登錄興櫃

AI股昕力資*(7781)預計10月下旬登錄興櫃，每股面額0.5元，並已在9月24日向櫃買中心送件申請。

昕力資*經營理念為「AI科技驅動創新，賦能企業數位轉型」，致力於協助國內企業實現數位轉型，並全面優化服務品質，為臺灣少數100％自研企業級軟體的數位轉型科技領導廠商，提供臺灣與國際市場中大型企業客戶軟體授權訂閱（Subscription）、數位轉型系統建置與顧問服務。

昕力資*獨家開發的API管理平臺（digiRunner）和日誌管理平臺（digiLogs），不僅在系統整合與流程簡化方面屢獲國內外獎項肯定，同時符合國際資安認證標準ISO 27001，保障企業在數位轉型過程中的資安與合規性。

SysTalk.ai產品系列聚焦企業賦能，深入金融、保險、醫療、交通與政府等領域，提供智能便民服務，已累積超過1億人次使用，具有相當市佔率。2023年全年營收為7.76億元，今年上半年營收為3.22億元。