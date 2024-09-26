漢田上櫃 蜜月行情甜

液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）昨（26）日以118元掛牌上櫃，蜜月行情甜滋滋，漲幅達7.2%。漢田董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技昨天上櫃掛牌，早盤股價最高至133元，漲幅12.7%，收盤時126.5元，漲幅為7.2%。漢田2024年上半年營收為3.94億元，年增率60%，稅後純益為8,184萬元，年增率60%，每股純益為3.24元。

李雨霖分析，漢田為機能保健產品代工大廠，疫情後保健產品需求大增，再加上各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大。

隨著市場需求增加，漢田近年來營收、獲利不斷成長2023年全年營收6.25億元、年增率106.65%，稅後純益1.48億元，每股稅後盈餘7.66元，近三年皆維持高成長率，2024年有望再衝高。

李雨霖分享，目前市場上各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。