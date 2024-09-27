達明登興櫃 大漲2.8倍

最純機器人股、廣達集團旗下達明 （4585）昨（26）日以每股120元登錄興櫃，盤中最高衝上488元，終場收在456元、大漲2.8倍，第一個交易日即登上興櫃第七大高價股，啟動蜜月行情。

達明登錄興櫃前已讓機器人概念股24日率先上漲，惟昨日達明交易首日，其餘機器人概念股在先前上漲後紛紛走跌，達明母公司廣明、所羅門、新漢、羅升、上銀等都逆勢收黑。

達明成立於2015年，目前機械手臂年產能約3,000多台，全球累計銷量達1.5萬台，已銷售50多國市場，全球有100多家代理商及系統整合商，客戶大部分電子業，也有半導體、倉儲、工具機，其它包括食品業也有客戶導入。

達明為全球前三大協作型機器人廠商，依研調機構預估，2022年協作型機器人產值為7.6億美元，目前協作型機器人占工業機器人份額約10%，但未來看好比例會持續提升，預估2032年年複合成長率（CAGR）可達40.5%。達明去年營收12.6億元，稅後純益1,100萬元，每股純益0.12元。