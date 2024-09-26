中信證券主辦 液劑軟袋保健品代工大廠漢田生技掛牌上櫃

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導漢田生技（1294）26日以承銷價118元掛牌上櫃，盤中最高價來到133元，漲幅12.7%。

漢田生技2007年成立，為臺灣領導液劑、果凍、晶凍類保健食品代工大廠，提供保健食品客製化服務與最多樣式專利鋁箔袋，使廠商有更多選擇。漢田生技使用水平充填機臺進行液體充填製程，擁有多臺水平充填機臺，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，加上優越的袋型選擇、低漏包率、作工精細等條件，使漢田生技成為臺灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

漢田生技2023年營收約6.3億，每股稅後盈餘（EPS）為7.66元；今年截至8月為止累計營收近5.5億元，較去年同期成長近50%，營收及獲利均呈現強勁成長的趨勢。隨著國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品，漢田生技持續擴展新客戶、新產品及新銷售區域，挹注成長動能。

中國信託證券扶持優質企業加入台灣資本市場不遺餘力，今年成功輔導市值百億的商用展示架、智能電動床機構件大廠裕慶-KY（6957）6月掛牌上市、PCB及工業電腦銷售大廠榮惠-KY（6924）與鞋業代工領導廠中傑-KY（6965）於8月通過證交所上市董事會、霍爾IC設計及開發領導廠久昌（6720）於9月通過櫃買中心上櫃審議委員會。中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入臺灣資本市場，一同創造臺灣產業榮景。