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漢田生技118元掛牌上櫃 蜜月行情甜滋滋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技26日以118元掛牌上櫃，蜜月行情甜滋滋，漲幅達7.2%。漢田提供
液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技26日以118元掛牌上櫃，蜜月行情甜滋滋，漲幅達7.2%。漢田提供

液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）26日以118元掛牌上櫃，蜜月行情甜滋滋，漲幅達7.2%。漢田董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技上櫃掛牌，今日早盤股價最高至133元，漲幅12.7%，收盤時126.5元，漲幅為7.2%。漢田2024年上半年營收為3.94億元，年增率60%，稅後純益為8184萬元，年增率60%，每股稅後純益為3.24元。

李雨霖分析，漢田為機能保健產品代工大廠，疫情後保健產品需求大增，再加上各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，主要經營項目為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM及OEM代工殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。

隨著市場需求增加，漢田近年來營收、獲利不斷成長2023年全年營收6.25 億元、年增率106.65%，稅後純益1.48 億元，每股稅後盈餘7.66元，近3年皆維持高成長率，2024年有望再衝高。

保健食品 營收 生技

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