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遊戲股王鈊象飆漲停、續朝千元挺進 台股16千金在望

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鈊象董事長李柯柱（聯合報系資料庫）
鈊象董事長李柯柱（聯合報系資料庫）

遊戲股王鈊象（3293）今年海外授權收入將可望賺超過一個股本，樂觀看待全年營收及獲利表現，法說會更釋出有年可望取得英國線上博弈執照，成為未來幾年重要的成長動能，26日開高走高衝上漲停990元收盤，距千元關僅10元，台股16千金在望。

鈊象8月合併營收16.01億元，月增5.73%，年增30.41%，首次突破16億元，單月營收創歷史新高，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收占比為36%、56%及8%，8月營業淨利為9.27億元，稅前淨利為8.09億元，稅前EPS為2.88元。

鈊象累計前8月合併營收118.68億元，年增29.3%，創歷史新高，前8月稅前淨利28.18億元，每股稅前盈餘24.66元；今年累計前8月營收占多部分，東南亞占40%、美國12%、中國大陸12%、歐洲及其他7%，日本3%，台灣29%，其中，中國大陸大部分為商用機台。

鈊象近期已陸續獲得瑞典與希臘線上博弈執照，目前正積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望取得，將進一步擴大歐洲市場的布局；英國是歐洲最大線上博弈市場，若能順利進軍，將是未來重要的成長動能。

鈊象董事長李柯柱表示，今年海外授權收入將可望賺超過一個股本，東南亞為目前海外市場貢獻及成長性最高、最大地區，歐洲穩定成長，今年整體業績將遠優於去年，樂觀看待全年營收與獲利表現。

鈊象26日以908元開出，股價開高走高衝上漲停990元，上漲90元，距千元關僅10元，有望再重返千金股，台股重現16千金在望。

個股 營收 鈊象

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