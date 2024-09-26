廣達小金雞達明機器人登興櫃 飆漲近4倍

廣達（2382）集團旗下小金雞達明（4585）機器人26日興櫃掛牌，正式進入資本市場，興櫃認購價格為每股120元，達明今日股價開高走高，開盤價168元，盤中股價衝上478元，與登錄價120元相比，飆漲約4倍，達明預計將於明年第3季轉上市。

達明成立於2015年，目前機械手臂年產能約達3千多台，生產據點主要在台灣。達明除了銷售自研的協作型機器人手臂，還積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。

達明的協作型機器人手臂內建AI與智慧視覺技術，不僅能有效縮短客戶導入自動化解決方案的時間、節省成本和人力，還能大幅降低整體自動化建置費用，提升生產效率。

達明機器人為廣達集團旗下廣明（6188）的轉投資子公司，持股達79.95%，並於2021年獲得日本自動化大廠歐姆龍的策略投資，進一步加強雙方合作，歐姆龍持有達明11.11%股權，其他股票主要為廣明及達明員工持有。

2023年達明營收12.6億元，稅後淨利0.11億元，每股純益（EPS）0.12元；2024年上半年營收達7.66億元，稅後淨利0.48億元，EPS達0.5元，展現了持續成長的亮眼成績。

達明今年7、8月營收下滑，單月降至1億元以下，累計達明今年前八個月營收為9.56億元、年增17.4%，為歷史新高紀錄。

達明看好9月業績將重回成長軌道，第4季表現將優於第3季，預計下半年業績將優於上半年，隨著全球景氣回溫，達明預計2025年營運將優於今年。

展望後市，達明董事長何世池指出，基於AI及視覺技術的領先，達明將朝持續開發大型經銷商及終端客戶，推廣可快速複製的應用，以利中小企業導入，如焊接、SMT、檢測、AMR等。

此外，達明也希望切入製藥、醫療衛生、物流等領域，以及人形機器人產品技術的開發。