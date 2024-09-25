聯光通 8月每股淨損0.03元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊整合服務廠聯光通（4903）近期遭列注意股票，昨（25）日應櫃買中心要求，公告自結7、8月累計稅後淨損1,700萬元，較去年同期虧損收斂，每股淨損0.16元。

聯光通7、8月累計營收1.25億元，年增29%；稅前淨損1,600萬元。聯光通8月合併營收7,700萬元，年增64%，稅前與稅後淨損均為300萬元，較去年同期收斂，每股淨損0.03元。

聯光通9月初以來股價強漲，自9月9日短線低點以來，波段漲幅已超過六成，昨日股價震盪收低，終場下跌1.3元，收在38.65元，成交爆量達三萬張，較前一個交易日大增136%。

台鋼集團2022年入主後，聯光通營運擴大系統整合工程業務，並切入雲端資安領域布局。

櫃買中心 營收

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