碩禾今年營收 有望倍增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
碩禾總經理黃文瑞。 記者陳昱翔／攝影
碩禾總經理黃文瑞。 記者陳昱翔／攝影

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）昨（25）日舉辦法說會，總經理黃文瑞指出，由於各家太陽能廠陸續採用次世代技術TOPCon，碩禾TOPCon新品漿料獲大量採用，並帶動相關產品業績大幅成長，估今年整體營收有望翻倍。

碩禾前八月營收49.72億元，年增186%。黃文瑞表示，TOPCon去年量產時，正面使用銀鋁漿，背面則用銀漿，今年市場全數轉向正背面均用銀漿，帶動碩禾銀漿出貨激增，且此一轉變也讓太陽能電池轉換效率可達26.5%以上。

碩禾也正在積極布局BC電池漿市場。黃文瑞透露，由於龍頭廠隆基正在積極發展BC電池領域，因此公司也積極開發相關產品，目前BC電池漿正在送驗中，未來順利通過客戶認證後，將開始積極出貨，挹注營收成長。

此外，碩禾為分散海外市場風險，目前正積極鎖定印度市場。對此，黃文瑞說明，由於中、印關係不好，因此陸系競爭對手在印度較難施展拳腳，對碩禾而言是機會，預計第4季將成立銷售據點，若單月需求可達10噸以上，將會積極評估是否直接在當地設廠，就近服務客戶。

碩禾昨日股價小漲1元，收103元。

太陽能電池 營收 碩禾

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