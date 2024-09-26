合一生技回應法人…不買庫藏股

合一生技（4743）昨日舉行法說會，集團創辦人路孔明出席法說會，他表示，沒有忘記曾在2020年提出連續三年「一年一授權」目標，目前已有兩項新藥完成授權。其中，合一發展治療糖尿病足潰瘍的「速必一」（ON101），將透過藥品與醫材雙重策略，明年取得美國全皮膚適應症醫材許可後， 將同步在全球32個國家取得上市資格開始銷售，一口氣涵蓋全球70%以上總病人數。

台灣生技公司的四種發展策略，包括透過購併擴大營收成長、研發孤兒藥、走學名藥市場快速製造創收、以及新藥研發，合一選擇是第四種創新藥的研發，路孔明強調創新藥在通路布建及療效肯定，都需要時間耐心等待，不需拿新藥比學名藥、不必「張飛比岳飛」。有投資人關心合一是否會實施庫藏股，他自信回應「沒有必要」，他對於公司發展非常有信心。

針對ON101的發展，合一生技表示，大陸市場已授權給華潤雙鶴20年獨家「商業化合作許可(授權)協議」，目標2025進入醫保，目前先以自費項目積極銷售、推廣，已布局多個銷售通路，包含院內進藥、院外藥房、線上銷售等。針對美國市場，美國FDA會議已同意，補充動物試驗確認合規後，提出全皮層傷口適應症申請，目標明年上半年通過美國完整全皮層傷口適應症的510K醫材上市許可，此外，包括歐盟MDR及加拿大、澳洲和巴西等國的MDSAP的許可也將通過。