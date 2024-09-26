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合一攻減重新藥拚明年臨床 創辦人路孔明強調建置藥品「第四隻腳」

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
中天生技創辦人路孔明。 聯合報系資料照
中天生技創辦人路孔明。 聯合報系資料照

中天生技創辦人路孔明昨（25）日宣布，旗下合一生技（4743）繼抗體新藥FB825、糖尿病足潰瘍新藥「速必一」（ON101）及抗新冠病毒感染新藥SNS812等「三隻腳」之後，正在建置第四隻腳「快樂瘦」（SNS851）減重新藥，挑戰減肥神藥「瘦瘦針」，目標明年展開人體臨床試驗，期許搶攻全球百億美元減重市場。

中天生技集團旗下合一生技昨日召開法說會，集團創辦人路孔明睽違兩年半親自主持。

中天生技集團四大新藥發展特色 圖／經濟日報提供
中天生技集團四大新藥發展特色 圖／經濟日報提供

路孔明表示，合一生技繼9月上旬公布全球唯一廣效型新冠新藥SNS812二期解盲成功後，與中天上海合作研發的另一項核酸新藥SNS851也已完成小鼠與猴子毒性實驗。與全球知名的「瘦瘦針」（GLP-1）相比，SNS851更能調控人體能量天平，不會造成肌肉流失與食慾壓抑，是以提高基礎代謝率來達成減重。國際媒體今年起也陸續報導，全球減重藥物發展的新重點是發展出可維持肌肉量的減重藥物，這將是兵家必爭。

針對SNS851的下一步規劃，路孔明指出，這項新藥已完成專利保護，正在加速推動委外製造（CMO）/委外研發（CRO）前臨床實驗，預計明年就可展開人體臨床試驗，未來的目標市場除了鎖定全球30億肥胖症患者，也看好全球20億脂肪肝患者市場，合一生技將同步探討國際合作機會，加速產品價值提升。

合一總經理鄭淑玲表示，SNS851是全新作用機制，透過靶向粒線體的關鍵基因，調控人體能量天平，使粒線體的數目與代謝效率增加。SNS851經實驗證明具有三大特點，包括完全不影響食慾，在給予高脂飲食下，可完全以抑制體重上升；其次是大幅減少脂肪堆積，對於脂質代謝與醣類代謝都具有正面影響；第三點更重要的是可以增加肌肉達到「吃不胖、肌肉不萎縮、更健康」。

合一生技指出，根據資料顯示，目前兩款以上市的諾和諾德與禮來的「瘦瘦針」，都是靠強烈抑制食慾，使進食量減少65至70%，其副作用是造成肌肉流失，同時發生高比例的噁心、嘔吐與腹瀉，但因市場需求強烈，兩家藥廠今年上半年銷售合計仍然直逼50億美元。

路孔明表示，合一生技除最新推出的「快樂瘦」減重新藥之外，9月上旬發表的SNS812二期臨床結果，試驗證明比其他新冠藥物有三大優點，一是解決患者呼吸急促的困難；二是解決患者嗅覺、味覺喪失等症狀；三是讓病毒感染陽性轉陰性的時間非常快速，合一後續將針對SNS812展開國際合作、並申請各國緊急授權（EUA）及美國生物醫學先進研究開發局補助。

S8 合一 生技

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