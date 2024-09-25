瀧澤科訂單 看到年底

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球數控車床領導大廠瀧澤科技（6609）昨（25）日召開法說，總經理戴雲錦表示，公司併入日本Nidec集團的綜效陸續顯現，預期下半年營運將優於上半年，今年營運可望比去年好，明年也會優於今年。

瀧澤科被視為機器人概念股，近期股價大漲，遭列為警示股，公司自結7、8兩個月每股稅後純益合計0.56元，累計前八月自結每股稅後純益達1.52元，直逼去年全年1.8元。

瀧澤科8月合併營收2.63億元，月增23.7%、年增23.7%，為連續三個月年增正成長，且為19個月來的高點；累計前八月合併營收16.38億元、年減12.2%，年減幅持續收斂。

瀧澤科併入日本Nidec集團效益逐漸顯現，目前在手訂單達三至四個月，能見度看到年底，加上產品切入半導體設備領域，營運面出現轉機。

另據了解，Nidec集團所生產的減速馬達及減速器可應用在機器人上，市場認為，瀧澤科併入Nidec集團後，憑藉集團資源，未來可打入機器人供應鏈，前景看俏。

日本 機器人 營收

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