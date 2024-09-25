晟德 加碼投資順天醫藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

晟德（4123）看好順藥中風藥前景，啟動大增資計畫。晟德昨（25）日宣布，董事會通過認購順天醫藥生技公司現金增資案，除了增資案更將加碼投資順藥，兩案總投資金額達4億元。

晟德參與順藥現增後，持有順藥股權比重由原本的32,78%，提升至最高33.05%。

晟德此次認購順藥增資股價格為每股225元，依照原持股比例認購104萬9,259股，約合2.36億元。晟德表示，看好順藥在中風新藥領域的發展前景，這次現金增資擬進一步加碼投資，總金額上看4億元。

晟德表示，順藥於9月4日決議辦理2024年現金增資，發行普通股400萬股，總募集金額達9億元。作為順藥的第一大股東，晟德認為順藥目前正處於急性缺血性腦中風新藥LT3001解盲前的關鍵時刻，該新藥若成功解盲，將為全球中風治療領域帶來革命性突破。為全力支持順藥順利完成此次增資。

順藥的LT3001已執行三個關鍵性二期臨床試驗中，由中國授權夥伴上海醫藥集團負責的中國區臨床試驗已經收案完成，最快今年11月初解盲，順藥主導的兩個跨國性臨床試驗也計畫於2025年完成。

此外，順藥已上市的長效止痛針劑LT1001已取得六國藥證，仍繼續擴大授權推向利基市場，作為公司階段性穩定金流。

晟德指出，順藥作為晟德集團旗下專注新藥研發的核心事業，長期深耕神經中風領域，勇於挑戰高風險且具強大臨床需求的新藥市場。

晟德 順藥

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