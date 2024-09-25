台特化 衝半導體商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本土半導體先進製程特氣供應商台灣特品化學（4772）已於9月20日上櫃掛牌。台特化主要從事特殊化學氣體之研發、製造與銷售，主要產品矽乙烷應用於半導體先進製程，產品突破國外大廠壟斷，通過多家半導體先進製程客戶認證。

台特化去(2023)年度營收為5.53億元，稅後淨利為1.55億元，每股稅後純益（EPS）為1.12元；2024年上半年度營收為4.04億元，稅後淨利為1.56億元，EPS為1.12元，業績呈現成長趨勢。

台特化為國內少數具完整之特殊氣體合成、純化、灌充及檢驗等技術之公司，另台特化具在地化供應之優勢，與客戶維持穩定之合作關係，並可配合客戶發展，供應各式化學品到客戶海外據點。

此外，台特化已成功開發更高階、材料特性更優越的矽丙烷，是未來半導體製程進一步演進所需之薄膜材料，另也已開發出半導體先進製程所需之蝕刻及清潔特殊氣體，提升產品線的多元化及布局未來。

半導體 營收

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