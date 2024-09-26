中台上櫃首日 漲逾14%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中台（6923）昨（25）日以每股80元掛牌上櫃，展開新股蜜月行情，終場上漲11.3元或14.12%，收91.3元，成交量2,286張。

中台是事業廢棄物處理大廠可寧衛轉投資企業，2001年5月9日成立，主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面的影響。

中台2019年建造以焚化發電為主的廢棄物綜合處理中心，已在2022年第2季正式商轉營運，專門處理危害類事業廢棄物的焚化業務，主要服務對象涵蓋半導體、電子、化工及醫療等產業。

中台今年5月已斥資7億元啟動一廠二期建設計畫，設置廢棄物燃料化、飛灰資源化及煙道氣碳捕捉再利用等製程，預計2025下半年試運轉，擴大營運規模。

中台一廠二期工程預計2026年進入商轉，新擴焚化產線，增加固廢焚化處理量每月1,200噸，新增固體再生燃料前置設施，物理處理產能每月達7,200噸，產出固體再生燃料可交由可寧衛能源運用，發揮集團營運綜效，也將建置飛灰水洗處理設備以節省成本。

可寧衛 廢棄物

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