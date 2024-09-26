優群三優勢 毛利率衝高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
優群總經理劉興義。 記者蕭君暉／攝影
優群總經理劉興義。 記者蕭君暉／攝影

優群（3217）受惠美系智慧手機客戶旺季拉貨，9月營收可望續創新高，推升第3季業績再戰新高，在產品組合優化、營收放大與產能利用率提升三大助力挹注下，毛利率同步看俏，挑戰去年第4季毛利率50.94%高峰水準。

優群總經理劉興義透露，在手機客戶拉貨，以及應用在DDR5等高階產品的助攻之下，9月業績將優於8月，毛利率因產品組合優化，同步看好。

劉興義指出，優群去年就承接美系智慧手機客戶上一代機種零件訂單，今年也獲得新一代智慧手機的訂單，由於上一代產品目前持續出貨中，加上客戶9月已經亮相新款手機，在新舊手機同步出貨之下，今年微型沖壓件出貨量可望年增30%。

優群8月營收3.66億元，創新高，月增16.42%，年增11.79%；前八月營收21.55億元，年增13.91%。由於美系手機客戶持續拉貨，法人預估，9月營收將續創新高，第3季營收可望優於去年同期，創單季新高。

另外，優群利基型連接器SO-DIMM應用在DDR5的前景持續看好，第2季的市場滲透率已超越三成，第3季、第4季可望接連突破四成、四成大關，同步為下半年營運動能增添成長力道。

優群上半年產品組合為：SO-DIMM占營收比重33.4%、M.2為29.9%、Type-C達11.8%、Long-DIMM占10.4%、微型沖壓件（Metal Bar）達6.6%、其他7.9%。該公司下半年出貨可望較上半年翻倍成長，毛利率也將優於去年同期。優群第2季毛利率為49.87%，第3季將挑戰去年第4季的高峰、即50.94%。

智慧手機 營收

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